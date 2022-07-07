أهالي (٧٣) شخصاً تمت تصفيتهم يطالبون بمحاكمة مناوي





طالب أهالي (٧٣) مختطفاً من قبل حركة مناوي بجانب فقدان (٣٥٠٠) رأس من الإبل في صحراء النخيل متجهين إلى ليبيا في العام ٢٠٠٤م، طالبوا بمحاكمة مناوي ورد حقوقهم.

وقال المتحدث باسم أهالي المفقودين، موسى التوم حسوبة ، في كلمة له بالوقفة الاحتجاجية أمام محكمة نيالا وسط، إن (٧٣) شخصاً من تجار الإبل وخبراء بصحبة (٣٥٠٠) رأس من الإبل تحركوا في قافلتين من نيالا إلى ليبيا، وعند وصولهم إلى منطقة النخيل تعرض لهم مني أركو مناوي، وعبد الله شغب، وعمر موسى، وتم اختطافهم بمواشيهم .

وأشار حسوبة إلى فتح بلاغات بعد اتفاقية جوبا وتمت كل الإجراءات، ولكن لم يتم القبض على المتهمين حتى الآن، لافتاً إلى أنه تاكد لهم لاحقاً تصفية أبنائهم بلا رحمة وبلا سبب سوى أنهم من القبائل العربية، مؤكداً بأنهم حركوا طلباتهم للجهات العدلية بالولاية والنائب العام .

نيالا : محجوب حسون

صحيفة السوداني