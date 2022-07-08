تعيين “هبة” وزيرة مالية السودان السابقة مديرة عامة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية





أعلن البنك الإسلامي للتنمية يوم الأربعاء الماضي عن تعيين الدكتورة هبة أحمد محمد علي مديراً عاماً لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

الدكتورة هبة ، سودانية الجنسية ، تخرجت في قسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم ، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكملت دراساتها العليا في جامعة ميشيغان ، والتي حصلت منها على درجة الدكتوراة. كما حصلت على العديد من شهادات الدراسات العليا في الاقتصاد والتنمية المستدامة من جامعة هارفارد.

بدأت حياتها المهنية كموظفة في بنك السودان المركزي بالخرطوم وسافرت بعد ذلك للخارج لمواصلة دراستها. عملت في البنك الدولي ، وشركة أرامكو السعودية للنفط ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية مع التركيز على التنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة الفقر.

عادت إلى السودان في عام 2019 ، حيث شغلت منصب المدير العام للهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص. في عام 2020 ، تم تعيينها وزيرة للمالية والتخطيط الاقتصادي لتصبح أول وزيرة للمالية في السودان.

كوزيرة للمالية ، قادت جهود التعاون الدولي بما في ذلك مبادرة “أصدقاء السودان” التي تضم أكثر من 40 مانحًا وكانت مسؤولة عن تعبئة موارد تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي للبلاد في عام 2020. وخلال فترة ولايتها ، قادت أيضًا جهود السودان. إعادة هيكلة 60 مليار دولار أمريكي ، وكان مسؤولاً عن إدارة برنامج صندوق النقد الدولي الخاضع لمراقبة الموظفين لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وتعليقًا على التعيين ، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: “يسعدني تعيين الدكتورة هبة أحمد مديرًا عامًا لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD). وأنا واثق من أن الدكتورة هبة أحمد ستحضر معه خبرتها الواسعة في التخفيف من حدة الفقر من العديد من المؤسسات المماثلة وخلفيتها الأكاديمية القوية سترفع أداء ISFD إلى آفاق جديدة لتلبية توقعات المستفيدين وأصحاب المصلحة.

تأسس صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في 29 مايو 2007 كصندوق خاص داخل البنك الإسلامي للتنمية متخصص في مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.

وافق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية منذ إنشائه على 1.14 مليار دولار أمريكي في شكل قروض ومنح لدعم 321 مشروعًا للتخفيف من حدة الفقر. يقع 80٪ من حافظة مشاريع الصندوق في أقل البلدان نمواً ضمن البنك الإسلامي للتنمية.

البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة مالية دوليـة لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة، في شهر ذي القعدة 1393هـ (ديسمبر 1973م).وانعقـد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض، في شهر رجب 1395هـ (يوليو 1975م). وافتتح البنك رسميا في الخامس عشر من شوال 1395هـ (العشرين من أكتوبر 1975م).ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

الخرطوم (كوش نيوز)