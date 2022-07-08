المرور: تفويج ربع مليون مواطن إلى الولايات لقضاء عطلة العيد





كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة، عن تفويجها ما يفوق الربع مليون مواطن إلى مختلف ولايات البلاد خلال أربعة أيام، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور الفريق شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم، حرص إدارته على استمرار عمليات تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك المتجهة من ولاية الخرطوم الى مختلف ولايات البلاد والذي انطلق في الخامس من يوليو الجاري ويستمر حتى انقضاء عطلة العيد، لافتاً الى ان إدارته ستبدأ تباعاً عملية التفويج العكسي من الولايات للخرطوم عقب عطلة العيد.

وشدد نصر الدين، بان منسوبي المرور على أتم الاستعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة حتى يتحقق شعار (أوصل سالم) على أرض الواقع، منبهاً الى ان منسوبي المرور منتشرين على امتداد طرق المرور السريع بالعاصمة والولايات لتنظيم حركة السير ومراقبة البصات السفرية حفاظا على سلامة المواطنين ووصولهم وعودتهم سالمين.

وكشف نصر الدين، عن رصد المرور احصائية تفويج المركبات منذ انطلاقتها، حيث بلغ عدد الافواج (343) فوجاً تم خلالها تفويج (7632) مركبة، فيما بلغ عدد الركاب المفوجين (185.220) راكبا على البصات السفرية، بينما شملت احصائية اخرى للركاب المفوجين بالحافلات وهم (66.350)، كاشفاً عن تفويج إدارته ( 251.570) راكباً منذ انطلاق التفويج في الخامس من الشهر الجاري.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور السائقين لضرورة الالتزام بخط سير الفوج، مع مراعاة عدم تخطي الافواج والالتزام بقواعد السلامة المرورية والحرص على سلامة وصول المسافرين، منوها لوجود غرفة مركزية تحت خدمتهم بالرقم (0119237771).

الصيحة