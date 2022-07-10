شاهد بالفيديو.. مُغترب يقدم (نصائح متفائلة) للسودانيين القادمين للإمارات بتأشيرة زيارة من أجل العمل





نشر مغترب سوداني مقطع فيديو، على تيك توك، قدم فيه (نصائح متفائلة) للسودانيين القادمين للإمارات بتأشيرة زيارة من أجل العمل.

قلل فيه تكلفة مصاريف ثلاثة أشهر لشخص قادم إلى الإمارات حديثاً إلى حين أن يتوفر له عمل، مفضلاً السكن في الشارقة لانخفاض تكاليف السكن.



لافتاً إلى عدم (تعجيز) الناس من القدوم إلى الإمارات، وتضخيم الصعوبات، في ظل أوضاع السودان الصعبة، موضحاً بأن العمل أرزاق، قد يحصل البعض على وظيفة من أول أسبوع، منوهاً إلى طرد اليأس والاحباط وكل سينال نصيبه.

الخرطوم: (كوش نيوز)