رونالدو المادي.. قبض المكافأة من مانشستر يونايتد وطلب الرحيل في اليوم التالي





حصل كريستيانو رونالدو على مكافأة إضافية بالملايين قبل أيام فقط من إخباره فريقه مانشستر يونايتد برغبته بالرحيل وعدم مرافقته لزملائه في الفريق الذين يتدربون في تايلند.

وكشفت مصادر مطلعة في مان يونايتد عن ظفره بمبلغ كبير -لم يكشف عنه، ولكنه بملايين اليوروهات- بمجرد بدء العام الثاني من عقده نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكانت المكافأة المفاجئة جزءا من الصفقة التي وافق عليها لعودته إلى “أولد ترافورد” من يوفنتوس الصيف الماضي.

وقال أحد المطلعين في أولد ترافورد إن “جميع العقود تجدد بداية الشهر الجاري (يوليو/تموز)، ولكن الأنباء عن رغبة رونالدو في الرحيل جاءت مباشرة عقب تقاضيه مبلغ المكافأة”.

ووافق رونالدو (37 عاما) على تخفيض 50% من أجره، حيث كان راتبه ومكافآته يصلان إلى أكثر من مليون يورو في إيطاليا.

لكن “المانيو” دفع المكافآت السنوية لجميع اللاعبين.

ويؤكد المطلعون على أن هذا ليس شرطا صريحا للولاء، لأنه يتضمن حقوق صور ودفعات مختلفة من بينها عدد الأهداف المسجلة في الموسم الواحد.

ووافق يونايتد سابقا على مدفوعات رحيل سنوية مماثلة لبول بوغبا وأليكسيس سانشيز، وكانت جزءا من التكاليف الإجمالية للصفقة.

وقال المصدر “لم يرتكب رونالدو أي خطأ، لكن هناك من أشار إلى أن توقيت كل ذلك قد لا يكون من قبيل الصدفة، وكان بإمكان رونالدو الكشف عن رغبته في المغادرة منذ أسابيع”.

وأحرز رونالدو -الذي بقي عام على عقده مع اليونايتد- 24 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي.

لكن فريق “الشياطين الحمر” اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وأخفق بالفوز بأي لقب للموسم الخامس على التوالي.

الجزيرة