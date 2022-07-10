الارصاد: درجات الحرارة تحافظ على مستوياتها وامطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة .

كما توقعت الهيئة في نشرتها اليومية اليوم ان تنشط الرياح المثيرة للاتربة والغبار في ولايتي البحر الاحمر ونهر النيل واجزاء من الشمالية .

وتنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولاية الخرطوم و أجزاء متفرقة من ولايات ( كسلا، القضارف، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال وجنوب وشرق كردفان وجنوب وشرق دارفور) .

وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس السبت 43 درجة في بورتسودان وعطبرة، وادنى درجة حرارة سجلت بالامس بالبلاد 19 درجة في ود مدني .

وأعلي درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 40 درجة في ابوحمد ودنقلا وكريمة، وادناها 21 درجة في رشاد وزالنجي.

فيما يلي موقف الامطار ليوم امس حتى صباح اليوم الاحد :- شندي 4 مليمتر، الخرطوم 1 مليمتر، الدويم 6 مليمتر، ود مدني 28 مليمتر، سنار 8 مليمتر، الابيض 8 مليمتر، كوستي 2 مليمتر ،ام بنين 38 مليمتر، النهود 11 ونيالا 1 مليمتر .

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