مدرب الهلال القادم يدعم صفقة النادي المرتقبة





كشفت متابعات (الصيحة)، أن الكونغولي فلوران ايبينجي المدير الفني الحالي لنهضة بركان المغربي والذي ينتظر أن يتولى تدريب الهلال في الفترة المقبلة، شجع إدارة الهلال على التعاقد مع أحد المهاجمين.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، دعم فلوران ايبينجي مساعي الهلال لكسب خدمات المهاجم سيزار مانزوكي الفائز مؤخراً بجوائز هداف الدوري الأوغندي وأفضل صانع أهداف في الدوري وأفضل لاعب في الموسم، وذلك بعد ظهور مميز مع ناديه فايبرز الذي ينتهي عقده معه في أكتوبر المقبل.

وطبقاً لمصادر (الصيحة)، فإن رغبة “فلوران” في اللاعب تعود لمعرفته الكاملة بالقدرات التي يتمتع بها بعد أن أشرف على تدريبه في وقت سابق حينما كان اللاعب ينشط في نادي “فيتا كلوب” الذي تألق معه “مانزوكي” بشكل لافت قبل انتقاله للدوري الأوغندي وتحول “فلوران ايبينجي” للدوري المغربي.

الصيحة