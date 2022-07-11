الإرصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها وامطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم انحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة .

وتنبأت في نشرتها اليوم الإثنين بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات كسلا، القضارف، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال وجنوب وشرق كردفان، جنوب وشرق وغرب دارفور .

سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس الأحد 44 درجة في بورتسودان ، وادنى درجة حرارة سجلت بالامس بالبلاد 20 درجة في حلفا الجديدة .

وأعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 42 درجة في أبوحمد ودنقلا وكريمة، وأدناها 21 درجة في حلفا الجديدة والدمازين.

موقف الامطار ليوم امس حتى صباح اليوم الاثنين: كسلا 6 من عشرة ملم، حلفا الجديدة 15 ملم ، الدويم 32 ملم، ودمدني 6 من عشرة ملم، القضارف 19 ملم ، سنار 20 ملم، كوستي 80 ملم، بابنوسة 44 ملم ، النهود 2 من عشرة ملم ، ابونعامة 4 ملم، الدمازين 5 ملم.

سونا