الهلال يقترب من نجم المنتخب الكونغولي





كشفت متابعات (الصيحة)، أن الهلال دخل في مفاوضات مع نادي “فيتا كلوب” الكونغولي لكسب خدمات جناحه الهجومي “قلودي ماكابي ليلوبي”.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن الجناح الهجومي الدولي الذي يلعب في المنتخب الكونغولي ويجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، يعد أحد الأسماء التي رشحها المدرب الكونغولي “فلوران ايبينجي” المدير الفني الحالي لنهضة بركان المغربي والذي ينتظر أن يتولى قيادة الهلال الموسم المقبل.

وطبقاً لمتابعات (الصيحة)، يواجه الهلال منافسة من نادي مازيمبي الكونغولي الذي قدم في وقت سابق عرضا بقيمة (300) ألف دولار لنادي فيتا، إلا أن الأخير رفض الطلب، وأكد أنه لن يطلق سراح “ماكوبي ليلوبي” بأقل من (500) ألف دولار.

الصيحة