البرتغالي روي فيتوريا مدرباً للمنتخب المصري رسمياً





نجح الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على توقيع البرتغالي، روي فيتوريا، للعمل مدرباً للمنتخب المصري بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، في صفقة تدريبية كبرى يؤمن بها خليفة إيهاب جلال لقيادة “الفراعنة” فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في ساحل العاج.

ووقع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ممثلا عن المجلس مع، روي فيتوريا، على عقد لمدة 4 سنوات مقبلة لقيادة الفريق المصري.

ويُعد التعاقد مع فيتوريا صاحب الـ 52 سنة والذي تم الإعلان عنه، الثلاثاء، خطوة جيدة من جانب اتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية في ظل التاريخ الرائع الذي يملكه المدرب في مسيرته.

ويملك المدرب البرتغالي، روي فيتوريا تجربة عربية ناجحة، حينما قاد نادي النصر السعودي بين عامي 2018، 2020 وحقق معه لقب بطل الدوري السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة بخلاف تجارب أوروبية كبرى.

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وقاد روي فيتوريا تدريب فريق بنفيكا البرتغالي وسبارتاك موسكو الروسي، وحقق في البرتغال 7 ألقاب، من بينها الفوز بالدوري مرتين والكأس 3 مرات، والفوز بالسوبر البرتغالي مرة واحدة.

وروي فيتوريا هو ثاني مدرب برتغالي يقود منتخب مصر في غضون فترة لا تزيد عن عام واحد، بعد أن قاد مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بين عامي 2021، 2022 وصعد معه إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، والمركز الرابع في كأس العرب 2021، ولكنه فشل في حصد تأشيرة التأهل إلى كأس العالم.

العربي الجديد