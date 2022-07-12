وفد فيفا بالخرطوم لتكملة إجراءات رفع الحظر المالي عن السودان





إكتمل صباح اليوم الثلاثاء (12 يوليو 2022م ) وصول وفد الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكون من إدارتي المخاطر والتطوير و المشاريع برئاسة الأثيوبية أبغيل مسئولة المشاريع والتطوير بالإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنطقة شرق ووسط إفريقيا وذلك في زيارة رسمية للسودان لتكملة إجراءات رفع الحظر المالي عن الإتحاد السوداني لكرة القدم وبحث المشروعات قيد التنفيذ وعلى رأسها الصالة المغطاة بأرض الإتحاد ببري وملعب كرة القدم الخماسية والشاطئية بالمدينة الرياضية السودانية وتمويل المشروعات .

وسيبدأ وفد (الفيفا) أول إجتماعاته بالمقر الرئيس للإتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم (2) في الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022م مع الأمانة العامة للإتحاد والإدارة المالية.

ومن جهته رحب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم بوفد الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الخرطوم >

وقال نحن سعداء بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى في عهد الإتحاد الحالي وهي زيارة مهمة بالنسبة لنا لأنها تأتي تتويجاً لجهودنا ومساعينا لرفع الحظر المالي عن الإتحاد السوداني وبحث تنفيذ المشاريع المجازة وتمويلها والتي توقفت بسبب الحظر المالي.

وأوضح رئيس الإتحاد أن الإجتماعات ستبدأ صباح اليوم الثلاثاء مع الأمانة العامة والإدارة المالية وستتواصل حسب طلب وفد الفيفا مع المستهدفين من الزيارة ومسئولي ملفاتها وستنتهي بلقاء رئىيس الإتحاد والموجودين من النواب وأعضاء مجلس الإدارة بالخرطوم.

سونا