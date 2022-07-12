مواجهات ساخنة للقمة في الممتاز اليوم





تستأنف عصر ومساء اليوم مباريات الدوري الممتاز بمواجهات ساخنة أبرزها صدام أصحاب المراكز الأربعة الأولى..

إذ يواجه الهلال المتصدر “64 نقطة” صاحب الترتيب الثالث هلال بورتسودان “43 نقطة” في مواجهة ساخنة تنطلق في الرابعة والربع عصرا باستاد الخرطوم، يعمل من خلالها الهلال على الاقتراب أكثر من التتويج بلقب النسخة الحالية وتحقيق الفوز الرابع تواليا تحت قيادة مدربه الوطني “خالد بخيت”.. بالمقابل، يعمل هلال الساحل على العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته أمام الأهلي شندي في الجولة الماضية التي جاءت بعد ستة انتصارات متتالية، ويعمل الفريق على تأمين المركز الثالث بشكل رسمي حيث يبتعد بفارق ثمان نقاط عن صاحب الترتيب الرابع.

وفي السابعة والربع مساء بملعب جبل أولياء، يسعى المريخ “59 نقطة” للعودة إلى سكة الانتصارات والمحافظة على بصيص الأمل في الظفر بلقب النسخة الحالية حينما يواجه صاحب الترتيب الرابع الأهلي شندي الذي يطمح لضمان انهاء الموسم في مركز مؤهل للتمثيل الإفريقي بعد أن نجح في الفوز على هلال الساحل في الجولة الماضية.

الصيحة