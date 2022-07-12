مع صلاح ونونيز.. ليفربول يتجرع خسارة مذلة من مان يونايتد





في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، تعرض ليفربول الإنجليزي لهزيمة “ثقيلة”، من غريمه مانشستر يونايتد، في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتعرض ليفربول لهزيمة “مذلة” على يد مانشستر يونايتد، بنتيجة 0-4، في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، أقيمت أمام جماهير غفيرة في بانكوك.

وشارك في اللقاء نجم ليفربول الجديد وأغلى صفقة بالتاريخ، الأوروغواياني داروين نونيز، في خط الهجوم، لكنه لم يترك أثرا كبيرا وبدا بحالة بدنية أقل من المثالية.

كما شارك النجم المصري محمد صلاح في الشوط الثاني، وفشل في إزعاج دفاع مانشستر يونايتد إلا في تسديدة رائعة بنهاية اللقاء، ارتطمت بالقائم.

أما مانشستر يونايتد، فظهر بشكل مبشر جدا، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد إريك تين هاغ، وقدم لمحات فنية جميلة.

وسجل لمانشستر يونايتد كل من الإنجليزي جايدون سانشو والبرازيلي فريد والفرنسي أنتوني مارسيال والشاب الأوروغواياني فاكوندي بيلستري.

سكاي نيوز