سيول تجتاح عدداً من المناطق بمحليات ولاية كسلا





إجتاحت سيول كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية كسلا عدداً من القرى بعدد من محليات الولاية وأدت إلى تأثر عدد كبير من المنازل والمواطنين .

وفي هذا الاطار وقف الأستاذ خوجلي حمد والي ولاية كسلا المكلف والمهندس هاشم عبداللطيف رئيس اللجنة العليا لطؤاري الخريف وأعضاء اللجنة على المناطق التي تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة و التي تسببت في سيول غمرت قرى ومناطق بمحليات ريفي كسلا و غرب كسلا، حيث غمرت المياه قرى (الجيرة وعمارة واللفه وفاتو والايتمة وحي الشهداء ريبا بمحلية كسلا) ،

وقامت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية بتكليف لجنة برئاسة المقدم عثمان السر والدكتور عادل العوض مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني وممثل جهاز الأمن الوطني و اللجنة الإعلامية بالطواف على المناطق التي تأثرت والوقوف على عمليات فتح الكباري وطريق اللفة والجسر الترابي جوار مباني جهاز الأمن المخابرات سابقا .

وقدمت اللجنة كمية من الجوالات الفارغة للمواطنين المتضررين كما دفعت محلية كسلا بعدد من الآليات اللازمة لفتح الكباري بجانب عدد من المهندسين لمعالجة إنسياب المياه بالمنطقة ،

إلى ذلك قام الوالي بالوقوف على إنسياب المياه بترعة كلهوت واطمئن على الوضع، مؤكداً هدوء الأحوال بكافة محليات الولاية والمناطق التي تأثرت بالسيول والامطار.

سونا