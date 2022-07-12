الارصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها وأمطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم انحاء البلاد خلال 24 ساعه القادمة.

وتنبأت في نشرتها اليوم الثلاثاء بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولايات البحر الأحمر، الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات: كسلا، القضارف، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال وجنوب وشرق كردفان، جنوب وشرق وغرب دارفور .

وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس الاثنين 44 درجة في بورتسودان، وأدنى درجة حرارة سجلت بالبلاد 20 درجة في الفاشر.

أعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 43 درجة في بورتسودان، وادناها 20 درجة في رشاد.

سونا