انطلاق عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية





انطلقت بولايات البلاد عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك .

وقال الفريق شرطة نصرالدين محمد عبدالرحيم ، مدير الإدارة العامة للمرور ان عمليات التفويج العكسي للمركبات السفرية انطلقت من الولايات الي العاصمة فى خامس ايام عيد الاضحي المبارك وعودة المسافرين لاماكنهم ومزاولة أعمالهم ، مضيفا بان عملية التفويج تهدف للحد من الحوادث المرورية وتحقيق اعلى غايات السلامة المرورية .

واوضح نصرالدين ان مشروع التفويج حقق أهدافه الأساسية ونجاحه بوصول الاسر الى ذويهم والعودة الى أماكنهم دون وقوع حوادث كارثية تنتقص من فرحتهم وهذا هو المقصد الذى تسعى الإدارة العامة للمرور لتحقيقه وتطبيق شعار الوصول بسلام ، باستثناء وقوع حادث واحد وهو انقلاب بص سياحي بقطاع رهيد النوبة عند الكيلو (167) على طريق المرور السريع الصادرات نتيجة لعطل ميكانيكي بالبص ادى الى فقدان السيطرة عليه وانقلابه خارج الطريق و نتج جراء ذلك إصابة (24) شخص بالاذى البسيط دون وجود حالات وفاة.

وأكد أن مشروع تفويج المركبات السفرية من الغايات الاساسية والضرورية للادارة العامة للمرور لضمان تحقيق السلامة المرورية على جميع قطاعات المرور السريع .

سونا