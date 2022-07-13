رياضية

سيمبا التنزاني يكسب نجم المريخ ومدرب الهلال

2022/07/13
club el merrikh soudan

أعلن نادي سيمبا التنزاني ظهر اليوم الأربعاء تعاقده مع محترف أجنبي جديد سبق له ارتداء شعار أندية القمة السودانية المريخ والهلال في السنوات الماضية.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي التنزاني ورصدته (الصيحة)، حصل سيمبا على خدمات صانع العاب نادي بيشام يونابتد الغاني السابق والمريخ والهلال الأسبق “أوغستين أوكرا”.

وكان سيمبا التنزاني أعلن بحسب متابعات (الصيحة) في مؤتمر صحفي أمس عن تعاقده مع المدرب الصربي “زوران مانولوفيتش” المدير الفني الأسبق للهلال.

الصيحة

2022/07/13