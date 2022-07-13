سيمبا التنزاني يكسب نجم المريخ ومدرب الهلال





أعلن نادي سيمبا التنزاني ظهر اليوم الأربعاء تعاقده مع محترف أجنبي جديد سبق له ارتداء شعار أندية القمة السودانية المريخ والهلال في السنوات الماضية.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي التنزاني ورصدته (الصيحة)، حصل سيمبا على خدمات صانع العاب نادي بيشام يونابتد الغاني السابق والمريخ والهلال الأسبق “أوغستين أوكرا”.

وكان سيمبا التنزاني أعلن بحسب متابعات (الصيحة) في مؤتمر صحفي أمس عن تعاقده مع المدرب الصربي “زوران مانولوفيتش” المدير الفني الأسبق للهلال.

الصيحة