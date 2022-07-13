الارصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها وأمطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها المنخفضة في معظم انحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة .

وتنبأت في نشرتها اليوم الاربعاء بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات كسلا ، القضارف، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، وكردفان الكبرى، ودارفور الكبرى .

سجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس 44 درجة في بورتسودان، وادنى درجة حرارة سجلت بالامس بالبلاد 20 درجة في وادي حلفا.

اعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 43 درجة في بورتسودان، وأدناها 20 درجة في زالنجي.

سونا