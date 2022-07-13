بعثة منتخب الشباب تتوجه غدا للسعودية للمشاركة بالبطولة العربية





تتوجه صباح غد الخميس لمدينة أبها بمحافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية ، بعثة المنتخب السوداني للشباب تحت سن 20 وذلك للمشاركة في منافسة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة ، التي ينظمها الإتحاد العربي لكرة القدم ، ويستضيفها الإتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو 2022م حتي 6 أغسطس 2022م بمشاركة (18) منتخبا .

وتعد هذه البطولة هي الثانية للإتحاد العربي خلال الموسم الحالي بعدما أقيمت بطولة كأس العرب لكرة القدم الصالات في نسختها السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة الشباب منتخبات السعودية، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا، اليمن، جيبوتي والصومال، بالإضافة للسودان .

وكانت النسخة السابعة للبطولة والتي أقيمت بجمهورية مصر عام 2021م توج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية علي منتخب الجزائر.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة الأستاذ مبارك حسن عبد الحفيظ ، و23 لاعبا بجانب الجهاز الفني بقيادة الكابتن مبارك سليمان المدير الفني والكابتن أمير دامر المدرب العام وفتحي بشير مدرب اللياقة والأحمال وياسر كجيك مدرب الحراس وسليمان علي أحمد طبيب المنتخب وأحمد الحلو آدم السر مسئول المعدات ، بجانب الجهاز الإداري الأستاذ وليد بعشر عضو لجنة المنتخبات الوطنية المشرف العام للمنتخب والأستاذ هشام عبد اللطيف المدير الإداري.

وقد أكملت المشرفية العامة للمنتخب برئاسة الأستاذ وليد بعشر كافة الترتيبات لسفر البعثة صباح يوم الخميس بالخطوط السعودية في رحلة مباشرة الخرطوم جدة أبها وتم التواصل مع سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية والقنصلية العامة بجدة لتسهيل إجراءات دخول البعثة وتم التنسيق مع الروابط الرياضية بأبها وخميس مشيط والتي أعدت العدة لإستقبال المنتخب السوداني.

وأكد وليد بعشر المشرف العام لمنتخب الشباب جاهزية المنتخب السوداني للمشاركة في البطولة بعد تنفيذ البرنامج الفني الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب مبارك سليمان متمنيا الظهور المشرف للمنتخب في البطولة.

سونا