الارصاد: إنخفاض درجات الحرارة وتوقع أمطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم انحاء البلاد خلال ال 24 ساعة القادمة.

وتنبأت في نشرتها اليوم الخميس بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، وكردفان الكبري، ودارفور الكبري .

وسجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 43 درجة في دنقلا وكريمة وادنى درجة حرارة سجلت بالامس بالبلاد 20 درجة في حلفا الجديدة والجنينة ونيالا.

وأعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 43 درجة في بورتسودان، وأدناها 20 درجة في حلفا الجديدة.

وكان موقف الامطار ليوم امس حتى صباح اليوم الخميس الخرطوم 19 ملم، كسلا أربعة من عشرة ملم، سنار 10 ملم الجنينة 37 ملم، الأبيض 1،4 ملم، كوستي 20،7 ملم، ام بنين 16 ملم ، نيالا 5،5 ملم، ابو نعامة 2 ملم والدمازين 8،2 ملم وخفيفة في بابنوسة.

سونا