مليون دولار تحسم أولى صفقات الهلال





أكدت وسائل إعلام كونغولية مساء اليوم، اكتمال صفقة انتقال الجناح الهجومي الكونغولي الدولي ماكابي ليليبو من نادي فيتا كلوب للهلال والتي انفردت بها (الصيحة) في وقت سابق.

وبحسب مصادر إعلامية كونغولية متعدّدة رصدتها (الصيحة)، اكتمل الاتفاق بين نادي الهلال وإدارة فيتا كلوب بشكل رسمي حيث وافق النادي الكونغولي على إطلاق سراح نجمه الدولي للهلال مقابل (300) ألف دولار.

وبحسب المصادر، تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى قرابة المليون دولار، حيث ينتظر أن يتقاضى قلودي ماكابي ليليبو (300) ألف دولار في الموسم، وتمتد الصفقة لموسمين.

الصيحة