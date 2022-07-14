باريس سان جيرمان يقدم عرضاً جديداً لميسي.. وهذه تفاصيله





قدمت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا جديدا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل تمديد عقده لموسم إضافي، حتى يواصل “البرغوث” رحلته مع الفريق، الذي يطمح إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2022/ 2023.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان أبلغت نجمها ليونيل ميسي بأنها ترغب بوجوده مع الفريق حتى صيف عام 2024، ما يعني إضافة موسم كامل لعقد الأرجنتيني.

وتابعت أن عقد ليونيل ميسي، الذي وقعه في الصيف الماضي مع باريس سان جيرمان عندما رحل عن برشلونة الإسباني، يتضمن بالفعل خيار التمديد لمدة عام واحد، لكن بعد موافقة النجم الأرجنتيني على هذه الخيار.

وأوضحت أن ليونيل ميسي يريد اتخاذ قراره النهائي بعد نهاية كأس العالم 2022 المقبلة في قطر، من أجل تقييم وضعه بشكل كامل، ونتيجة لذلك، سيُبلغ إدارة باريس سان جيرمان إما بموافقته على تمديد العقد أو الرحيل إلى وجهة جديدة.

واختتمت بأن ليونيل ميسي يرغب في الموسم الجديد بأن يثبت نفسه بشكل كبير، بعدما قضى أول مواسمه في باريس سان جيرمان، واستطاع التعلم على نمط أسلوب لعب الدوري الفرنسي الذي يريد تحقيقه مرة ثانية، بالإضافة إلى قيادة الفريق صوب منصة التتويج في أبطال أوروبا.

العربي الجديد