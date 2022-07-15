مواجهات ساخنة للقمة في جولات حسم الممتاز





تشهد مسابقة الدوري الممتاز عصر ومساء اليوم مواجهات مثيرة لحساب الجولة “27”، بعد أن دخلت المنافسة جولات الحسم الأخيرة..

حيث سيكون إستاد الخرطوم في الرابعة والربع عصرا مسرحا لمواجهة تجمع المريخ “62 نقطة” بالأهلي مروي “34 نقطة”، في مواجهة لا يملك المريخ فيها خيارا غير الفوز لمواصلة مساعيه للظفر بلقب النسخة الحالية.

وفي السابعة والربع مساء، يستضيف الهلال “65 نقطة” بملعبه الجوهرة الزرقاء فريق الخرطوم الوطني الذي يحتل الترتيب قبل الأخير برصيد “23 نقطة” ويواجه شبح الهبوط لأول مرة في تاريخه ما يجعل المواجهة مثيرة ومشوقة في ظل الصراع الساخن بين فريق ساعي للإحتفاظ باللقب وآخر يقاتل لضمان البقاء.

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