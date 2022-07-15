المركزي: ارتفاع ودائع العملاء في مايو المنصرم





كشف بنك السودان المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء الجارية، والادخارية والاستثمارية في مايو المنصرم الى 2,542,675 مليون جنيه حيث بلغت نسبة معدل التغيير في الودائع المحلية والاجنبية 6.0% وبلغ المتوسط الترجيحي لھوامش أرباح المرابحات في مايو من العام الجاري 25% ونسبة المشاركات 48.0% .

كما تراوحت ھوامش أرباح المرابحات بين (5% بنك الجزيرة) و(51% بنك أمدرمان الوطني). وتراوحت نسب المشاركات المطبقة بين 10% (مصرف المزارع التجاري ، بنك الجزيرة السوداني الاردني، البنك السعودي السوداني، البنك السوداني الفرنسي) و90% (بنك أمدرمان الوطني).

وكشفت تقارير للمركزي في وقت سابق عن تراجع ودائع العملاء الجارية، والادخارية والاستثمارية مقابل ارتفاع عرض النقود، في شهر ابريل الماضي وأوضحت أن الودائع انخفضت بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) فى أبريل إلى 2,398,793.8 مليون جنيه مقارنة بمارس 2,409,313.6 مليون جنيه.

وتناولت النشرة الاقتصادية التي تصدر عن إدارة الإحصاء مؤشرات تدفق التمويل المصرفي و أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي وأداء السيولة للفترة من ديسمبر 2021 وحتى مايو 2022 وودائع المصارف وسعر الصرف ومعدل التضخم وتدفق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية حسب القطاعات خلال الفترة من الأول من مايو هذا العام وحتى الحادي والثلاثين منه .

سونا