توالي انخفاض درجات الحرارة وتوقع امطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضها في معظم انحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة .

وتنبأت في نشرتها اليوم الجمعة بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات جنوب ولاية نهر النيل، كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال وجنوب كردفان، وشرق وجنوب دارفور .

كما تنبأت بهطول امطار متوسطة الي غزيرة بولايات شمال وغرب دارفور .

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت بالبلاد ليوم امس 43 درجة في بورتسودان، وادنى درجة حرارة سجلت بالامس بالبلاد 21 درجة في كادوقلي.

اعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 43 درجة في بورتسودان، وأدناها 19 درجة في زالنجي.

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية أن موقف الامطار ليوم امس حتي صباح اليوم الجمعة كان كالآتي: الخرطوم 2 ملم. الدويم 51,4 ملم، ود مدني 1,5 ملم، الجنينة، خفيفة، الابيض 1،6 ملم، النهود 1,2 ملم، ابو نعامة خفيفة، بابنوسة 14,5، كادوقلي 1,1 ملم .

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