المريخ يكتسح الأهلي ويتصدر مؤقتاً





صدر المريخ الضغط لغريمه التقليدي الهلال وصعد إلى صدارة النسخة الحالية من الدوري الممتاز “مؤقتا” بالفوز الكبير الذي حققه على الأهلي مروي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بملعب الخرطوم لحساب الجولة “27” من مسابقة الدوري الممتاز.

شوط اللقاء الأول إنتهى بتقدم المريخ بهدف نظيف سجله “الجزولي نوح” في الدقائق الأخيرة بضربة رأسية مستفيدا من عرضية “كرشوم”.

وفي شوط اللعب الثاني، أضاف “رمضان عجب” هدف المريخ الثاني قبل أن يتمكن “محمد هاشم التكت” من تسجيل هدف فريقه الثالث بعد مراوغة لحارس الأهلي.

النتيجة رفعت رصيد المريخ إلى “65 نقطة” ليعتلي الصدارة “مؤقتا” قبل لقاء الهلال بالخرطوم الوطني مساء اليوم، فيما بقي الأهلي مروي برصيد “34 نقطة”.

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