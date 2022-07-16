المريخ يرد الصاع للهلال ويرفض مخاطبة مجلس السيادة للتجنيس





في خطوة مفاجئة رفض مجلس المريخ طلب نادي الهلال بخصوص التقدم بمذكرة إلى الجهات المعنية في مجلس السيادة؛ للسماح للفريقين بتجنيس لاعبين.

وعلم ( باج نيوز) أن نائب رئيس الهلال؛ محمد العليقي أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره في المريخ؛ محمد سيد احمد ( الجاكومي) وكشف عن تقديمهم لخطاب إلى مجلس السيادة لتجنيس لاعبين، وطلي من المريخ تقديم خطاب مماثل وذلك حتى يتم السماح لهم بالخطوة.

وبالرغم من الموافقة المبدئية من الجاكومي على الخطوة، إلا أن المريخ تراجع ورفض تقديم خطاب مماثل لتجنيس لاعبين أجنبيين.

ووفقا للمصادر فإن الخطوة جاءت رداً على موقف الهلال السابق القاضي برفضه اتفاق الجنتلمان بشأن التسجيلات، وشروعه في التفاوض مع عدد من لاعبي المريخ أبرزهم عمار طيفور وآخرين.

باج نيوز