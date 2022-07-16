بالفيديو.. فرس نهر يُفقد 3 أسود هيبتها خلال عبورها نهراً





وثق أحد السياح هجوم فرس النهر على ثلاثة أسود خلال عبورها النهر في محمية سيليندا الواقعة في جمهورية بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية.

ويظهر مقطع الفيديو المواجهة الشرسة التي عجزت فيها الأسود عن التغلب على هذا الحيوان الضخم في عقر داره، حين حاولت عبور النهر، أمام أعين فرس النهر ليسارع في الاشتباك مع أحد الأسود الذي تمكن من الإفلات منه وبلوغ ضفة النهر بسلام.

يذكر أن محمية “سيليندا” الواقعة شمالي بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية ترصد باستمرار مواجهات عنيفة بين الحيوانات الشرسة.

صحيفة البيان