نهاية أزمة الأمتعة المُتخلفة بنسبة 90% بطيران أديل





أكد مدير محطة طيران أديل السعودي بالخرطوم “عادل عبدالمنعم” عن جهود كبيرة تم بذلها لحل أزمة الأمتعة المُتخلفة بالمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريح _ لطيران بلدنا _ إن رئاسة الشركة بالمملكة أولت المشكلة إهتماماً كبيراً وان محطة الخرطوم استنفرت كل جهودها لنقل الأمتعة المُتخلفة، موضحا أن ٩٠٪ منها قد وصلت وان المتبقي ١٠٪ ستصل خلال هذه الأيام.

مُشيداً بالركُاب الذين قال إنهم ورغم احتجاجهم إلا أنهم تفهموا المشكلة وكانوا بصبرهم وسلوكهم الرفيع جزء من الحل.

والجدير بالذكر أن طيران أديل السعودي يُسير رحلتين يومياً بين جدة، الرياض والخرطوم على متن طائرات إيرباص ٣٢٠.

الخرطوم:طيران بلدنا