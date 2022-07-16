سيدة تفوز باليانصيب مرتين وبالرقم نفسه خلال شهرين





فازت سيدة من ولاية ميريلاند الأمريكية بجائزتي يانصيب بالرقم نفسه خلال شهرين.

وذكر موقع “يو بي آي” الإخباري أن سيدة من سكان ولاية ميريلاند فازت أخيرا بجائزة يانصيب قدرها نحو 31 ألف دولار.

وكانت السيدة البالغة من العمر (51 عاما) قد فازت بجائزة مماثلة، وبالقدر نفسه (31 ألف دولار) في مايو الماضي.

وترتبط جائزتا اليانصيب، اللتان فازت بهما السيدة، بسباق خيول في الولاية، حيث وضعت السيدة الرقم نفسه على الرهان الخاص بالخيول مرتين، وفي كلا الحالتين فازت، وفقا لسكاي نيوز .

وقالت السيدة في تصريحات صحفية إنها شعرت في الأيام الأخيرة بأنه حان الوقت لخوض رهان آخر في المسابقة، فوضعت الرقم نفسه الذي فازت به سابقاً على تذكرة اليانصيب، واشترت تذكرة من محطة وقود في الولاية وكتبت الرقم.

وكان الرقم على النحو التالي: 111012.

ولم تكن المرأة قد شاهدت السباق، الذي شهد السحب على أرقام الرهان، وعندما علمت من موظف اليانصيب أنها فازت كان لذلك وقع كبير على نفسها. وذكرت أنها تفكر في البحث عن منزل جديد.

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