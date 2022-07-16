شاهد بالفيديو.. نجم تيك توك “فايز الطليح” يظهر ممتشقاً سلاحه ويروّج لشراب (قارِص جقلة) بدلاً عن (مديدة الحلبة)





ظهر نجم تيك توك “فايز الطليح”، لأول مرة ممتشقاً سلاحه، معلناً عن الترويج لشراب (قارص جقلة) بدلاً عن ترويجه المعتاد (لمديدة الحلبة).

وأنشد الطليح أبيات دوبيت من إرث البوادي الشعبي قال فيها:

كبابيش في الأصل مافينا زولاً نيّ

ونكرم ضيفنا حتى الفي عقابنا جني

سارحين بمهل فوق لخلانا الصي

شرابنا (القارص) المن جقلا نشربو ني

يُذكر أن قارص جقلة هو (حليب الإبل الرائب) أو الممخوض، والذي قيل فيه: وقارص جقلة للعيان بطــــب وبداوي.



مافسره البعض على منصات التواصل، إظهار الطليح لوجهه الآخر من الفراسة والأصالة والشجاعة، بعد الهجوم اللاذع الذي تعرض له وإساءة شخصه.

الخرطوم: (كوش نيوز)