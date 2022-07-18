أول تعليق من ليفاندوفسكي بعد الانضمام إلى برشلونة





أبدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سعادة بالغة بالانضمام إلى صفوف برشلونة، بعد وصوله إلى معسكر الفريق الإسباني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وصول ليفاندوفسكي إلى معسكر الفريق بميامي.

وتحدث ليفاندوفسكي عن فصل جديد في حياته، وذلك في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الكتالوني، حيث قال: “أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا، الانضمام لبرشلونة كان قرارا سهلاً للغاية بالنسبة لي”.

وأضاف: “برشلونة عائد، أعتقد أنني يمكنني المساعدة على إعادة الفريق إلى القمة في كرة القدم الأوروبية”.

وتابع: “أتمنى أن نحقق انطلاقة قوية، أحب التتويج بالألقاب، وهذا يعد فصلاً جديداً بالنسبة لي ويحمل تحديات جديدة، هذه فرصة بالنسبة لي، دائماً ما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإسباني ضمن صفوف فريق كبير”.

وأضاف: “تحدثت بالفعل مع تشافي مدرب برشلونة، وأعرف أفكاره، لقد كان لاعباً رائعاً وأمامه مستقبل هائل كمدرب”.

صحيفة البيان