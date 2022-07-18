“الأفضل في التاريخ”.. رسالة برازيلية تضع محمد صلاح بين أساطير ليفربول





لا تزال تداعيات تجديد المصري محمد صلاح نجم ليفربول لعقده مع النادي الإنجليزي، مستمرة، رغم مرور 3 أسابيع على الأمر.

وأعلن ليفربول، أوائل هذا الشهر، تجديد عقد الدولي المصري، بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

وحول تجديد عقد صلاح حتى صيف 2025، قال البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول: “”هو بالفعل أسطورة ليفربول، وأنا سعيد لأنه قام بتجديد عقده”.

وأضاف فابينيو في تصريحات لموقع “ذا أتلتيك” الأمريكي: “بتجديد عقده، يمكن لصلاح أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ النادي. سأحاول حقًا مساعدته في تحقيق ذلك”.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن ليفربول قام بتجديد عقد صلاح حتى صيف 2025 وبراتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك، أصبح صلاح صاحب أعلى راتب في تاريخ ليفربول، والذي قام بكسر سقف الرواتب بشكل استثنائي من أجل ضمان الإبقاء على اللاعب، بعدما تمسك الأخير بذلك الأمر.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من روما، حقق صلاح مع “الريدز” 6 بطولات محلية، قارية ودولية، مسجلا 156 هدفا في 254 مباراة.

سكاي نيوز