الهلال يسعى للتقدم خطوة جديدة نحو اللقب.. والمريخ يتمسك بالأمل





يسعى الهلال المتصدر أمام مضيفه حي الوادي للتقدم خطوة نحو اللقب، ويطارده المريخ عندما يواجه الشرطة القضارف، وذلك ضمن 8 مباريات عصر ومساء يوم غد الثلاثاء، ضمن الجولة 28 للدوري السوداني، والتي سوف تشهد مباريات عالية الحساسية قد تفضي إلى تحديد هوية أول فريق هابط.

وستلعب الفرق صاحبة المركز من 5 وحتى 11 على هدفين، خطف بطاقة المركز الرابع المؤهل للعب بالكونفيدرالية، وعلى هدف التنافس الشريف لأنها ضمنت البقاء بالدرجة الممتاز.

وهذه الفرق هي: كوبر “35” نقطة، الأهلي مروي 34 نقطة، و4 فرق تتساوى في رصيد 33 نقطة، ويفصل بينها فارق الأهداف وهي: ود نوباوي والأهلي الخرطوم وهلال الفاشر وتوتي وحي العرب بورتسودان.

فريق الهلال صاحب ال68 نقطة، يحل ضيفا على فريق حي الوادي عصر الثلاثاء بستاد حليم/شداد، ولن تكون مهمته سهلة لأن المباراة مصيرية لفريق الوادي من أجل البقاء بالدرجة الممتازة، فهو من الفرق المهددة بالهبوط بسبب احتلاله المركز 13 برصيد 30 نقطة.

وفي ذات الوقت فإن الهلال الذي عاد لسكة الانتصارات بعد التعثر المرير أمام هلال الساحل، بفوز كاسح على الخرطوم الوطني، لن يسمح بالتهاون والتراخي أمام فريق مغامر ويحتاج للفوز فقط ليضمن البقاء بالدرجة الممتازة.

ويبدو فريق الهلال ومديره الفني خالد بخيت في حالة معنوية ونفسية جيدة بعد تألق خط هجومه الممثل في القائد محمد عبد الرحمن ووليد الشعلة اللذان تكفلا بالرباعية في شباك الخرطوم الوطني، وسيسعى لحسم اللقاء ليتقدم خطوة من 3 خطوات تفصله عن اللقب.

فريق المريخ ثاني الترتيب برصيد 65 نقطة، سينتظر نتيجة مباراة الهلال أمام حي الوادي، ليبني عليها أهدافه أمام ضيفه فريق الشرطة في مباراة الفريقين مساء الثلاثاء بستاد مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

ولن يكون الشرطة صيدا سهلا لأنه بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من 3 مباريات متبقية له ليضمن البقاء بالدرجة الممتازة، فهو يحتل المركز 12 برصيد 31 نقطة، ويسعى لعرقلة المريخ واقتناص نقطة على الأقل تثبت أقدامه دون الالتفات لبقية المباريات.

وفي بقية المباريات سترفع العديد من الفرق شعار نكون أو لا نكون وشعار الفرصة الأخيرة، وتلعب مباراتين في توقيت واحد، مساء يوم غد الثلاثاء، فيستضيف فريق ود نوباوي توتي الخرطوم بملعب دار الرياضة أم درمان، ويلعب كوبر أمام مضيفه الأمل عطبرة بستاد حليم/شداد.

ويسعى كل من ود نوباوي صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة، وكوبر الذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة، للمنافسة على خطف بطاقة المركز الرابع المؤهل للكونفيدرالية بينما سيخوضها توتي لتحسين مركزه، والأمل لتأمين البقاء.

وفي مباراة لا تعرف غير الفوز والتشبث بأمل البقاء في الدوري الممتاز، يستضيف الخرطوم الوطني صاحب المركز 15 وقبل الأخير ب23 نقطة، فريق الهلال الفاشر الذي يخوضها كتحصيل حاصل بعد أن ضمن البقاء برصيد 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراتين لتحسين المراكز عصر الثلاثاء أيضا يلعب الأهلي شندي أمام الأهلي الخرطوم بستاد جبل الأولياء، والأهلي مروي أمام حي العرب بورتسودان بملعب دار الرياضة أم درمان.

وتكتمل مباريات الجولة 27 مساء الثلاثاء بمباراة ثالثة بستاد كوبر وتجمع بين هلال الساحل والهلال الأبيض، وهي مباراة مصيرية للأخير متذيل الترتيب، ولكنها أيضا مباراة يسعى من خلالها هلال الساحل للوصول على أعلى سقف نقاط بعد سيطرته على المركز الثالث ب46 نقطة.

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