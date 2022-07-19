مؤشرات صادمة.. تسريب اسم أفضل لاعب إفريقي قبل حفل الخميس.. الكاف يلعب بالنار





لا صوت يعلو داخل القارة السمراء في الوقت الحالي فوق حفل أفضل لاعب إفريقي والذي من المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل بالمغرب وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” .

ويتصدر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين لأفضل لاعب إفريقي خلال الموسم الكروي الحالي وفقا لما قدمه مع فريقه ليفربول وقيادته للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ” الشامبيونزليج ” والمنافسة حتى المباراة الأخيرة على لقب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج ” وخسارة المسابقة في الأمتار الأخيرة لصالح مانشستر سيتي .

القائمة النهائية المرشحة لأفضل لاعب إفريقي

رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

كارل توكو إكامبي (الكاميرون وأولمبيك ليون)

فنسنت أبو بكر (الكاميرون والنصر)

سيباستيان هالر (كوت ديفوار وأياكس)

محمد صلاح (مصر وليفربول)

إدوارد ميندي (السنغال وتشيلسي)

ساديو ماني (السنغال وبايرن ميونخ)

تسريبات صادمة

شهدت الساعات الماضية تسريبات صادمة بشأن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي بعد أن أشارت إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو الأقرب لحصد اللقب بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت بالكاميرون أوائل العام الجاري بالإضافة إلى قيادة السنغال إلى التأهل إلى كأس العالم المقبل بقطر بعد الفوز على مصر في الجولة الفاصلة والحاسمة للتأهل إلى المونديال.

وتبدو التسريبات صادمة بالنسبة للمصريين نتيجة عدم فوز صلاح باللقب رغم ما حققه من أرقام أسطورية مع فريقه ليفربول خلال الموسم الكروي المنقضي وتتويجه بهداف الدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري الجنوبي سون .

أرقام أسطورية لصلاح

حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في تاريخه، في آخر 4 سنوات له بالبريميرليج، مناصفة مع سون برصيد 23 هدفا لكل منهما، كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة ساحرة من قدمه.

وسطر محمد صلاح مجموعة من الأرقام المميزة في موسمه مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، بخلاف تتويجه بهداف المسابقة والأكثر صناعة للأهداف، فساهم صلاح في 36 هدفًا لليفربول خلال الموسم الحالي ما بين التسجيل والصناعة.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، وأصبح بذلك ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

يعد محمد صلاح الأكثر تسديدًا على المرمى برصيد 134 تسديدة، بالإضافة إلى أنه الأكثر تسديدًا داخل المرمى برصيد 60 تسديدة، بالإضافة إلى أنه الأكثر صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي برصيد 18 فرصة، وتوج صلاح مع ليفربول بجائزة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وحصد محمد صلاح لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل النقاد الرياضيين.

وزين النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من قِبل شبكة “هو سكورد” العالمية.

تفاصيل حفل الكاف

وأصدر كاف بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله إقامة حفل الجوائز هذا العام في المغرب وتكريم المتفوقين في قارة إفريقيا يوم 21 يوليو الجاري كتقييم لفترة ما بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هناك جائزة جديدة سيتم إصدارها في تلك النسخة وهي مخصصة لأفضل لاعبة في العام في مسابقات الأندية.

وكان حفل الجوائز الأخير في بداية 2020 عن عام 2019 قد أقيم في الغردقة، وفاز ساديو ماني بالجائزة كأفضل لاعب في إفريقيا.

وتشمل الجوائز كالتالي:.

– أفضل لاعب في إفريقيا رجال وسيدات، وأفضل لاعب في إفريقيا للأندية رجال وسيدات أيضاً، وأفضل لاعب شاب في إفريقيا، وأفضل منتخب ومدرب ونادي وهدف في إفريقيا.

صدى البلد