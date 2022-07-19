مطالب بمراجعة سياسية استيراد الوقود وفك احتكار الشركات





قال مدير شركة بتروليوم سنتر العالمية إن احتكار سلعة الوقود أضر بالمواطن السوداني والحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني، وقال علاء الدين عبد الحافظ سلمان في تصريحات صحفية خاصة، إن هناك شركات لم يسمها تقوم باحتكار الوقود والتلاعب في أسعاره، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية ظلت تنخفض في الفترة الأخيرة إلا أن أسعار الوقود في السودان لاتزال كماهي، مشيراً إلى هناك جهات مستفيدة تعمل على إعاقة خطة الدولة في توفير الوقود خاصة للزراعة والمؤسسات الإنتاجية لتحقيق أغراضها التي أصبحت مكشوفة حد قوله، وهي تدمير الاقتصاد من خلال رفع اسعار الترحيل والنقل بين ولايات البلاد الأمر الذي إنعكس سلباً على الإنتاج، ودعا علاء الدين الدولة إلى مراجعة سياسية استيراد الوقود والشركات العاملة في القطاع بجانب فك احتكار تلك الشركات وإنهاء سيطرتها التي أثرت على القطاع، وأضاف علاء الدين أن الدولة ليس لديها توجيه بالاحتكار إلا أن بعض المؤسسات ظلت تحابي بعض الشركات في عملية فساد مكتملة الأركان، منوهاً إلى أنهم جاهزون لتوفير الوقود الزراعي حتى يتمكن المزارعون من اللحاق بالموسم الزراعي الذي يعاني قبل أن يبدأ من شح الوقود، وذلك بفعل الشركات الاحتكارية والسياسات التي تحتاج لمراجعة واضحة وعاجلة لمزيد من الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن السودان يعيش ظروفاً اقتصادية تتطلب إعادة النظر خاصة في قطاع استيراد الوقود.

صحيفة الحراك السياسي