مفاجأة.. باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر سيتي





شهدت الساعات الأخيرة تحركات مثيرة فيما يخص الميركاتو الصيفي، خاصة ما يتعلق بمستقبل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن باريس سان جيرمان قام بعرض نيمار على مانشستر سيتي، ليقوم الأخير بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستهدف سان جيرمان من هذا العرض الحصول على توقيع البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي في صفقة مبادلة يذهب بمقتضاها نيمار إلى بطل الدوري الإنجليزي.

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لكن الصحيفة أشارت إلى رفض مانشستر سيتي للفكرة، بقرار من المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي لم يرغب في التنازل عن لاعب رئيسي في نظام لعبه، وهو برناردو سيلفا مقابل إضافة نيمار الذي سيجبره على تغيير جميع مخططاته.

وكانت محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية ذكرت هذا الشهر أن نيمار شعر بالاستياء بسبب عدم حسم القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمستقبل اللاعب مع النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، وذلك خلال حواراته الصحفية الأخيرة.

شعور نيمار بالاستياء دفع مواطنه تياجو سيلفا مدافع تشيلسي إلى مطالبة اللاعب بترك باريس سان جيرمان والانتقال إلى “البلوز”، خاصة وأن إدارة النادي الفرنسي ترى أن الدولي البرازيلي لم يقدم الكثير، ورحيله قد يكون مفيدا للفريق.

ومنذ وصوله في عام 2017 إلى باريس سان جيرمان، سجل نيمار 69 هدفًا في 92 مباراة مع الفريق، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، لكنه فشل في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو أمر دفع إدارة النادي لبحث التخلص منه هذا الصيف.

يذكر أن نيمار، والذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027، انتقل إلى النادي الفرنسي في 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم.

العربيه نت