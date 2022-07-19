من برشلونة إلى ريال مدريد.. أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ بايرن ميونخ





انتزع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي سيكمل انتقاله إلى برشلونة من بايرن ميونخ، صدارة أغلى اللاعبين الراحلين عن العملاق البافاري.

وعبر الحصول على 45 مليون يورو من بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة، بحسب التقارير الصحفية، فقد حقق بايرن ميونخ أعلى عائد من بيع لاعب عبر تاريخه.

“العين الرياضية” تلقي الضوء خلال السطور التالية على أكبر عمليات البيع التي أجراها البطل التاريخي للدوري الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي

وافق بايرن ميونخ على بيع روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة هذا الصيف مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، وذلك قبل عام من نهاية عقده مع الفريق.

وستبلغ مدة عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو/ حزيران من عام 2025.

انتقل البرازيلي دوجلاس كوستا في صيف 2018 من بايرن ميونخ إلى يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو بعقد لأربع سنوات.

وأعير كوستا خلال تلك الفترة لبايرن نفسه بمبلغ زهيد في موسم 2020-2021، بـ250 ألف يورو، ثم لجريمو البرازيلي حتى نهاية عقده في موسم 2021-2022.

ماتس هوملز

انتقل ماتس هوملز من بايرن ميونخ إلى بروسيا دورتموند – فريقه السابق – مقابل 30.5 مليون يورو في صيف 2019.

هوملز كان قد انضم للبايرن في صيف 2016 قادماً من دورتموند نفسه، وهو حتى الآن يلعب بقميص “الأصفر والأسود”.

انتقل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الحالي إلى الفريق الملكي في صيف 2014 من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو كأغلى عملية بيع في تاريخ العملاق البافاري بذلك التوقيت.

وحقق كروس العديد من الإنجازات مع ريال مدريد أبرزها التتويج 4 مرات بدوري أبطال أوروبا، ولقد جاء رحيل اللاعب عن البافاري بسبب رفض إدارة النادي زيادة عقده.

بنفس مبلغ انتقال كروس إلى ريال مدريد في 2014، كان أوين هارجريفيز قد رحل عن النادي البافاري في صيف 2007 صوب مانشستر يونايتد.

بقي اللاعب الإنجليزي في مانشستر يونايتد 4 سنوات وتوج بدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول وخسر النهائي في الموسمين الثاني والرابع.

تياجو ألكانتارا وماريو جوتزه وماريو ماندوجكتش

مثل مبلغ 22 مليون يورو قيمة سادس أغلى صفقة بيع في تاريخ بايرن ميونخ وذلك ببيع الثلاثي تياجو ألكانتارا وماريو جوتزه وماريو ماندزوكيتش على الترتيب لأندية ليفربول (2020) وبروسيا دورتموند (2016) وأتلتيكو مدريد (2014).

وإن كان جوتزه لم يحالفه التوفيق عند العودة لدورتموند مما جعله يرحل بعدها إلى آيندهوفن الهولندي ثم آينتراخت فرانكفورت، فإن تياجو حقق مع ليفربول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة المحترفة، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2022.

ونفس الأمر لماندزوكيتش الذي فاز بالسوبر الإسباني مع أتلتيكو مدريد في 2014، ثم انتقل لليوفي في الموسم التالي ليحقق 4 ألقاب للدوري ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

رغم فشل تجربة تمثيل ريناتو سانشيز لبايرن ميونخ خلال الفترة من 2016 إلى 2019 لكن النادي باعه مقابل 20 مليون يورو قبل 3 سنوات لليل بطل الموسم قبل الماضي من الدوري الفرنسي.

ونجح سانشيز في إعادة بناء اسمه من جديد في ليل عبر التتويج بالدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي في 2021، ليجذب اهتمام أندية كبرى أبرزها باريس سان جيرمان وميلان.

إذا كان انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة هو أغلى صفقة بيع في تاريخ البافاري فإن الصفقة العاشرة في تلك القائمة كانت للبارسا أيضاً برحيل التشيلي أرتورو فيدال للنادي الكتالوني في صيف 2018 مقابل 18 مليون يورو.

وعاش فيدال عامين في صفوف فريق برشلونة ورغم التتويج بالدوري في الموسم الأول لكنه رحل في 2020 بعد موسم سلبي للفريق الكتالوني.

العربيه نت