بعد ارتفاع الدولار .. أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022





ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بارتفاع سعر الدولار في البنوك وأيضًا ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

وواصل سعر الذهب اليوم في مصر الإرتفاع المتواصل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبطت أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم لتقترب من أقل سعر لها منذ 11 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع أسعار الدولار في البنوك وارتفاع السعر العالمي فوق الأسعار الافتتاحية.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في المساء في مصر إلى 1119 جنيهًا.

وبدأ سعر الذهب اليوم عيار 24 التعاملات اليوم في الصباح على سعر 1116 جنيها ووصلت إلى 1119 جنيها في المساء، بارتفاع 3 جنيهات.

وتحركت أسعار عيار 24 من 1116جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 1118 جنيهًا، ثم انخفضت إلى 1117 جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 1118 جنيهًا، ثم وصلت في المساء إلى 1119 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم في المساء في مصر إلى 979 جنيها.

وبدأ سعر الذهب اليوم عيار 21 التعاملات اليوم في الصباح على سعر 1116 جنيه ووصلت إلى 1119 جنيها في المساء، بارتفاع 3 جنيهات.

وتحركت أسعار عيار 21 من 976، ثم ارتفعت إلى 978 جنيهًا، ثم انخفضت إلى 977 جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 978 جنيهًا، ثم وصلت في المساء إلى 979 جنيها.

المصري اليوم