المريخ يواصل انتصارته و يتغلب على الشرطة القضارف بهدفين





حقق المريخ فوزاً غاليا على الشرطة القضارف بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب استاد جبل أولياء ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السوداني الممتاز.

و أحرز أهداف المريخ كل من المحترف النيجيري توني أدجو والقائد صلاح نمر الذي سجل الهدف الأول للأحمر .

النتيجة رفعت رصيد المريخ إلى (68) نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق ثلاث نقاط، فيما توقف الشرطة القضارف في (31) نقطة ضمن المركز الثاني عشر.

باج نيوز