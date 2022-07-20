رئيس المريخ آدم سوداكال: سنعيد قيد التش وعمار طيفور فور تسلمنا لنظام الانتقالات .. وسنرسل التذاكر للمحترفين الخمسة





أكد رئيس نادي المريخ المنتخب في جمعية الاستاد آدم سوداكال في تصريحات للمكتب الإعلامي أنهم سيعيدون قيد نجوم الفريق أحمد حامد التش وعمار طيفور فور تسلمهم نظام الانتقالات الإلكتروني الـ(TMS) الخاص بالنادي، وأضاف رئيس المريخ أنهم سيقومون بإرسال التذاكر للمحترفين الأجانب الخمسة الذين لا تقل القيمة التعاقدية معهم عن ثلاثة ملايين دولار، مضيفاً أنه سيتم كذلك التعاقد مع أفضل العناصر المحلية لتدعيم صفوف الفريق للبطولة الأفريقية التي أكد رئيس المريخ أنهم يُخطِّطون فيها للذهاب بعيداً خلال الموسم المقبل، وأشار رئيس المريخ خلال حديثه أنهم على قدر التحدي وسيتم تنفيذ كل ما وعد به، مبييناً أن لديهم رهان كبير في المنافسة على لقب البطولة الأفريقية لذلك ستكون العناصر التي سيتم التعاقد معها بمستوى هذا الرهان.

صحيفة الصيحة