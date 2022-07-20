الغرايري: جدول المباريات الجديد خطر على لاعبي السودان





تحفظ التونسي غازي الغرايري، مدرب المريخ السوداني، على جدول المباريات المتبقية خلال الموسم الجاري في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس السودان، واصفا البرمجة الجديدة بالخطيرة.

وقال الغرايري في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأربعاء، إنه غير راض عن الاتجاه لإصدار برنامج لمباريات الفريق بعد تاريخ 26 يوليو/تموز الجاري، وهي تحديدا فترة تصادف المباريات بمسابقة الدوري.

وأضاف الغرايري، أن خوض مباريات بعد يوم 26 يوليو/تموز، يمثل خطرا حقيقيا على اللاعبين، لأن ضغط المباريات في الفترة السابقة، أدى إلى إرهاق اللاعبين، ما سيؤدي إلى حدوث إصابات متوقعة حال الاستمرار في هذه الوضعية، مشددا على ضرورة حصول اللاعبين على راحة كافية.

وكشف الغرايري أنهم في الجهاز الفني للمريخ، وضعوا فعليا خططهم للموسم المقبل، من حيث ترتيب المعسكر والاستعداد لانطلاقة الدوري الممتاز للموسم الجديد والمحددة سلفا، في سبتمبر/أيلول المقبل.

وزاد الغرايري بأن المريخ سيخوض أول مباراة في دوري أبطال أفريقيا منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، مبينا أن الترتيبات تمت وفقا للبرنامج الصادر لنهاية الدوري، وبالتالي إذا حدث أي تغيير سيشكل عقبة أمام إعداد الفريق.

وأتم الغرايري بالدعوة إلى مراعاة وضع اللاعبين وعدم السعي إلى استنزاف طاقاتهم بالبرنامج الضاغط، مما يسبب الضرر للأندية والمنتخب السوداني أيضا في المستقبل القريب.

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