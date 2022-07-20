مياه البحر الأحمر: كل محطات التحلية ببورتسودان متوقفة





كشف مدير محطات تحلية مياه البحر الأحمر المهندس محمد عبدالرحيم محمد طاهر عن وجود أزمة مياه حادة بالولاية، وقال إن الأزمة تتكرر سنويا في فصل الصيف.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن الأزمة بدأت مبكرة هذا العام وذلك بسبب إرتفاع نسبة الطمي في السدود، مشيراً إلى أن هنالك سدود خرجت عن الخدمة، وقال إن كل محطات التحلية ببورتسودان متوقفة تماماً بسبب عدم الصيانة، وأضاف “الحوجة الفعلية للمياه 70٪ والآبار تنتج الان 25٪ فقط”، وأكد أن الحلول تكمن في إعادة تأهيل السدود وحل مشكلة الطمي وصيانة محطات التحلية، مؤكدا أن ولاية البحر الأحمر فقيرة من المخزون المائي.

صحيفة الصيحة