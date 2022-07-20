على خطى بنزيمة.. نجمان من أصول جزائرية على رادار ريال مدريد





يواصل فريق ريال مدريد مشروع البحث عن المواهب الشابة بعد نجاح تجربة البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو غوس في السنوات الأخيرة.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانبة، الأربعاء، فإن ريال مدريد يتابع لاعبين فرنسيين من أصول جزائرية، وهما ريان شرقي لاعب ليون، وأمين غويري مهاجم فريق نيس.

شرقي (18 عاما)، ولاعب خط الوسط، يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الفرنسية، وكان اسم اللاعب الذي ينتهي عقده مع فريقه عام 2023، وحتى الآن لم يجدده مع عملاق فرنسا، مرتبطا بالفعل بريال مدريد عندما كان زين الدين زيدان مدربا للفريق.

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أما غويري (22 عاما)، اللاعب المهاجم، والذي تقدر قيمته بـ42 مليون يورو، فيرى الكثيرون في فرنسا فيه وريثا لكريم بنزيمة، هداف الملكي الحالي، الذي بدأ مسيرته في ليون أيضا، وربما يكون هو خليفته في “سانتياغو برنابيو” في المستقبل القريب.

العربيه نت