هزمت صلاح وتهدد أساطير إفريقيا.. من هي أشوالا نجمة برشلونة؟





تحمل المهاجمة النيجيرية أسيسات أشوالا، لاعبة فريق سيدات برشلونة الإسباني، آمال جماهير بلادها في تحقيق إنجاز أفريقي خلال عام 2022.

وفي الوقت الذي لم يترشح فيه أي لاعب أو فريق نيجيري لجوائز الأفضل في قارة إفريقيا، كانت أشوالا تمثل بلادها في القائمة الثلاثية المختصرة لأفضل لاعبة في قارة إفريقيا.

وتتنافس أشوالا على الفوز بجائزة أفضل لاعبات أفريقيا في 2022 مع الزامبية جرايس تشاندا والكاميرونية أجارا نشوت نجويا.

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تحتفظ أشوالا برقم قياسي في تاريخ جائزة أفضل لاعبات أفريقيا عبر حصدها 4 مرات، وهو رقم لم تحققه أي لاعبة أخرى في تاريخ القارة السمراء.

وفازت أشوالا بالجائزة أعوام 2014 و2016 و2017 و2019، وهو الرقم القياسي أيضاً في عدد مرات التتويج في فئة الرجال.

وحقق الجائزة 4 مرات من الرجال، يايا توريه نجم برشلونة ومانشستر سيتي الأسبق، من 2011 إلى 2014، والكاميروني صامويل إيتو لاعب برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي الأسبق، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010.

أشوالا مع صلاح أثناء تتويجهما بالأفضل في إفريقيا

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه النجم المصري محمد صلاح لتحقيق الجائزة لثالث مرة هذا العام بعد 2017 و2018، لكنه حتى لو حققها سيكون متأخرا بلقب عن أشوالا.

ماذا قدمت أشوالا في 2022؟

عام 2022 شهد تحقيق أشوالا 3 ألقاب، هي الدوري الإسباني والسوبر المحلي وكأس دي لا رينا، مع فريق برشلونة للسيدات، مما جعلها مرشحة للفوز بالجائزة.

أشوالا قادت البارسا كذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث سجلت هدفاً في فوز فريقها على أرسنال الإنجليزي بدور المجموعات بنتيجة 4-1.

كما سجلت 20 هدفاً في الدوري الإسباني كأفضل هدافات فريقها بالبطولة، وهدافة المسابقة أيضا مناصفة مع البرازيلية جيسيي فيريرا لاعبة مدريد سي إف، بالإضافة لتسجيلها هدفاً في نصف نهائي الكأس خلال الفوز الساحق على الغريم ريال مدريد برباعية نظيفة.

العربيه نت