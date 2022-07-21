انخفاض جديد لـ(معدل التضخم)





أعلن الجهاز المركزي للاحصاء ، عن انخفاض معدل التضخم لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو رغم استمرار أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع.

وكشف الجهاز في بيان عن أن معدل التغيير السنوي (التضخم) لشهر يونيو سجل 148.88% مقارنة بمعدل 192.21% لشهر مايو بانخفاض قدره 43.33 نقطة، مضيفاً أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 106.11% لشهر يونيو مقارنة بمعدل 114.60% لشهر مايو، فيما سجل التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية 176.94% لشهر يونيو مقارنة بـ253.02 لشهر مايو، فيما سجل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 104.74% لشهر يونيو.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية 152.61% مقارنة بمعدل 181.23%، بينما سجل التضخم في المناطق الريفية 146.73% مقارنة مع 199.98%.

وانخفض معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في 14ولاية، وكان الأكثر انخفاضاً في الجزيرة وأعلاه في شمال كردفان، بينما سجلت 11 ولاية معدلاً أعلى من المعدل العام للتضخم.

صحيفة الصيحة