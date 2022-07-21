ساديو ماني ودي ليخت يسجلان في أول ظهور مع بايرن ميونخ





في أول ظهور لهما مع فريقهما الجديد ضمن الاستعداد للموسم الجديد، هز لاعبا بايرن ميونخ الجديدان ساديو ماني وماتيس دي ليخت الشباك عندما فاز بطل الدوري الألماني لكرة القدم على دي سي يونايتد الأميركي 6-2 في مباراة ودية هي الأولى للعملاق البافاري في رحلته الأميركية الحالية الليلة الماضية.

وافتتح السنغالي الدولي ماني الذي انضم لبايرن قادما من ليفربول الإنجليزي الشهر الماضي التهديف لفريقه الجديد من ركلة جزاء بعد مرور 5 دقائق فقط.

بينما أحرز دي ليخت القادم من يوفنتوس الإيطالي هدف بايرن الرابع بطريقة رائعة من كرة مباشرة بعد ركلة ركنية.

ويقود نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق وين روني الجهاز الفني لدي سي يونايتد.

وأضاف سيرج غنابري وتوماس مولر ومارسيل سبيتسر وجوشوا زيركزي بقية أهداف الفريق الألماني، بينما أحرز سكيدجي سيمونسن وثيودور كو-دي بيترو هدفي الفريق الأميركي.

واحتفى نادي بايرن ميونخ بباكورة أهداف ماني ودي ليخت مع الفريق، حيث نشر صورا لهما من مشاركتهما في المباراة، وكتب عليها: “أهداف لأول مر لهذين الاثنين هذه الليلة”.

وأشار العملاق البافاري، إلى مغادرة ماني المعسكر التدريبي للفريق في أمريكا بعد نهاية اللقاء، متجها إلى المغرب لحضور حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” المقرر مساء اليوم الخميس في الرباط ، والذي سيعلن فيه عن جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2022، حيث من المتوقع أن يتوج باللقب.

وسيلتقي بايرن في مباراة ودية أخرى مع مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى بلاده لمواجهة لايبزيغ في مباراة كأس السوبر الألماني في 30 يوليو/تموز الجاري.

الجزيرة نت