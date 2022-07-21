بحضور”مستشار حميدتي”..انطلاق اجتماع بشأن قمّة”هلال ـ مريخ”





وفق ما علم”باج نيوز”، فإنّ المباراة ستجرى في الثلاثين من يوليو عصرًا.

أفادت مصادر لـ”باج نيوز”، عن انطلاقة اجتماعٍ باتحاد كرة القدم السوداني، الخميس.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ الاجتماع يجئ بشأن مباراة قمّة كأس السلام المقرّر إقامتها بالجنينة.

وأشار إلى أنّ الاجتماع في حضور مستشار محمد حمدان دقلو، ولجنة المسابقات وممثل الهلال محمد إبراهيم العليقي وممثل المريخ محمد سيد أحمد الجاكومي.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، قد أمّنت سابقًا على قيام المباراة في الثلاثين من يوليو الجاري باستاد الجنينة.

باج نيوز