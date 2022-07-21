مغتربون يستفسرون عن مصادرة سجائر “البرنجي” بمطار الخرطوم





أبدى عدد من السودانيين المهاجرين بدول عربية خاصة الخليج تعجُبهم من مصادرة سلطات الجمارك بمطار الخرطوم السجائر من ماركة “برنجي” السوداني الصُنع.

وأشاروا إلى أنهم درجوا على حمل سجائر لاستعمالهم الشخصي الذي لايتجاوز “الباكو” _ كما أكدوا _، ولفتوا إلى أن بعضهم يحمل كميات محدودة وذلك لتدخينه، وطالبوا السلطات المُختصة بتوضيح حول هذا السجائر هل ممنوع حمله خارج البلاد، وسألوا عن الكميات التي تتم مُصادرتها هل تتم ابادتها أم بيعها لصالح الخزانة العامة.

الخرطوم:طيران بلدنا