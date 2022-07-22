أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً





انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر بفعل ارتفاع الدولار والمخاوف من رفع شديد لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية بهدف كبح الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1714.72 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة.

ولا يزال الذهب متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بارتفاع 0.5 بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1714.90 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 873.92 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1895.86 دولار.

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